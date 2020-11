BREAKING - Ludovic Orban: E posibil sa fie redus numarul de angajați in sectorul public

Premierul Ludovic Orban a declarat duminică seară, la România TV, că „e posibil sa fie redus numarul de angajati in sectorul public” și că sunt în pericol să-și piardă locul de muncă „angajații obișnuiți să se facă că muncesc”.

„Daca va fi necesar, vom optimiza structurile institutiilor publice, mai scapam de unii care nu-si fac treaba. Inseamna...oricum trebuie sa facem simplificare, optimizare, digitalizare. Oricum trebuie sa facem un audit, o evaluare a institutiilor publice si in mod evident e posibil sa fie redus numarul de angajati in sectorul public. Dar sa stea linistit orice angajat care isi face treaba intr-o institutie publica, nu este in pericol. Sunt in pericol cei care au fost obisnuiti sa se faca ca muncesc”, a declarat Ludovic Orban.