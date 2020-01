BREAKING Ludovic Orban NU demisioneaza pentru anticipate: Nu plec de pe campul de lupta

Premierul Ludovic Orban a declarat joi la B1 TV că el nu este genul de politician care sa plece de pe campul de lupta, intrebat daca va demisiona pentru anticipate.

Intrebat daca in cazul in care pica motiunea de cenzura sau PSD nu depune motiune de cenzura, este dispus sa-si dea demisia pentru a incepe procedurile necesare alegerilor anticipate, Ludovic Orban a raspuns:

„Aceasta varianta nu a fost analizata nici in partid nici in dezbaterile dintre partid si Presedinte. Este un subiect fals. In general, nu plec de pe campul de lupta. Sunt un om care fac tot ce depinde mine sa realizez obiectivele pentru care m-am angajat sa le duc la bun sfarsit. Daca reusim ce ne-am propus cu actualul Parlament si ei nu depun motiune oricat de tare i-am deranja cu deciziile pe care le luam, inseamna ca luam masuri bune pentru Romania. Acesta ipoteza (a demisiei) nu am luat-o in calcul”, a zis Orban.

