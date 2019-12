BREAKING Ministrul Educației s-a SUCIT și promite MASURI urgente dupa rezultatele DEZASTRUOASE de la testarile PISA

Ministrul Educației și Cercetării, Monica Anisie, a stabilit un calendar cu activități ce urmează să fie desfășurate în perioada imediat următoare, astfel ca până la finalul anului să existe un set de măsuri concrete cunoscute și asumate. Decizia vine după apariția rezultatelor PISA. Inițial, Anisie a șocat opinia publică declarând că nu există probeleme privind rezultatele și că acestea arată că elevii dețin cunoștințe, dar nu știu să le aplice, lucru care, în viziunea ministrului, nu e grav, conform Mediafax.

Potrivit unui comunicat transmis vineri de Ministerul Educației Naționale, după anunțarea rezultatelor înregistrate de elevii români la evaluarea PISA 2018, ministrul Monica Anisie a stabilit un plan de măsuri.

Astfel, luni, 9 decembrie, o echipă de specialiști și cercetători în științele educației, coordonată de ministrul Educației, va realiza o analiză detaliată a rezultatelor PISA 2018, iar această analiză va constitui fundamentul pentru identificarea și adoptarea unor măsuri specifice.

Apoi, peste o săptămână, în 16 decembrie, va avea loc o dezbatere pe acest subiect, adresată specialiștilor și reprezentanților profesorilor, cât și elevilor și societății civile.

„În urma consultărilor, la sfârșitul lunii decembrie va fi definitivat un set de măsuri concrete, cunoscute și asumate de toți actorii educaționali”, se arată în comunicatul MEC.

Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD) a prezentat raportul „What students know and can do”, în data de 3 decembrie, în care sunt prezentate rezultatele evaluării PISA (Programme for International Student Assessment) derulate în anul 2018. Potrivit loc, 44% dintre elevii de 15 ani sunt analfabeți funcțional, nu înțeleg ce citesc.