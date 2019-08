BREAKING NEWS! A fost gasita fata disparuta din Holboca! Unde era

Alecsandra Iovita google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In urma activitatilor de investigare desfasurate de catre politisti, in seara de 31 iulie spre 1 august a.c., in jurul orei 01.30, minora de 15 ani care a plecat de la domiciliul din comuna Holboca si nu a mai revenit, a fost depistata pe raza comunei Gura Sutii, din judetul Dambovita, declarand ca nu a fost victima vreunei infractiuni. Aceasta a fost internata intr-un centru de primire minori, urmand a fi incredintata parintilor sai. Politistii din Iasi cauta o minora, de 15 ani, din comuna Holboca, judetul Iasi, care a plecat de la domiciliu si nu a mai revenit. La data de 29 iulie a.c., ora 21.00, politistii din cadrul Sectiei nr. 1 Politie Rurala Iasi au fost sesizati de catre un barbat, de 60 d ...