Breaking news! A fost retinut un suspect in cazul disparitiei celor doua fetite din Caracal! Le-ar fi ars trupurile in cateva butoaie

La ora transmiterii acestei stiri au loc perchezitii in Caracal in cazul fetelor disparute. Un barbat de 65 de ani este principalul suspect. El le-ar fi luat pe cele doua fete la ocazie. E barbatul in masina caruia s-a urcat miercuri Alexandra, ultima dintre cele doua fete care a fost data disparuta. Se pare ca barbatul le-a ars trupurile in niste butoaie, informeaza Observator Tv. Surse din ancheta spun ca e vorba si despre cel putin inca o victima gasita in casa mecanicului. Oase si haine au fost gasite vineri de dimineata in casa soferului care a luat-o la ocazie pe Alexandra, fata disparuta la Caracal, miercuri. Politistii au facut perchezitii la domiciliul unui mecanic auto, cel in masina ca ...