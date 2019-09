BREAKING NEWS! A murit Mihai Constantinescu

Mihai Constantinescu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Veste cutremuratoare in muzica romaneasca. Astazi a incetat din viata celebrul Mihai Constantinescu, iar lumea artistica din Romania este in doliu. Cantaretul a fost internat de urgenta la Sectia de Terapie Intensiva a Spitalului Floreasca, in ziua de 13 mai 2019, dupa ce fusese gasit inconstient, de catre sotia sa, in propria locuinta. Medicii sositi de urgenta la fata locului au inceput manevrele de resuscitare. Ulterior, Mihai Constantinescu, care suferise un stop cardiorespirator, a fost transportat la spital, acolo unde a intrat in coma. In spital, Mihai Constantinescu a mai suferit inca doua stopuri cardiace, intrand in moarte cerebrala. Din nefericire, medicii declarandu-se neputinci ...