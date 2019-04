Breaking news! Angajatii Realitatea TV NU mai au voie sa intre in sediu

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Angajatii postului de televiziune Realitatea TV au avut parte, in aceasta dimineata, de o surpriza nu tocmai placuta. Cand au ajuns la serviciu, angajatii au primit instiintarea ca nu mai au voie in sediu. Mai exact, la intrarea in sediul de televiziune, angajatii au primit cate o hartie prin intermediul careia li se comunica faptul ca nu vor mai avea acces in cladire. CNA suspenda temporar emisia postului Realitatea TV Nota primita de angajati ii anunta ca au voie sa intre numai in scopul preluarii bunurilor. „Catre angajatii Realitatea Media SA Va aducem la cunostinta urmatoarele: Incetarea din data de 30.03.2019 a contractului de locatiune din data de 02.03.2016, in temeiul caruia Realitatea Media SA, in insolventa, oc ...