Breaking news! Atac armat intr-o scoala din SUA! Un elev a fost ucis

atac armat scoala google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un elev de 18 ani a fost ucis si alti sapte au fost raniti marti intr-un atac armat care a avut loc la o scoala din Highlands Ranch, o suburbie a orasului Denver din statul Colorado, transmite dpa. Politia nu a dezvaluit numele tanarului care si-a pierdut viata. Mai multe victime ale atacului armat, cu varsta cuprinsa intre 15 si 18 ani, au fost internate in stare grava, potrivit informatiilor furnizate de seriful comitatului Douglas, Tony Spurlock. Cei doi suspecti, ambii elevi ai scolii, au fost arestati. Doi indivizi au patruns in incinta scolii STEM (abreviere pentru stiinta, tehnologie, inginerie si matematica) din Highlands Ranch si au atacat in doua locuri diferite. Politia a sosit ...