Breaking news. Atentat in Egipt. Autocar cu turisti, aruncat in aer

egipt google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un atentat s-a produs in Egipt. Un autocar cu turisti a fost aruncat in aer. Concret, un autocar cu turisti, aflat in zona piramidelor, a fost vizat de o explozie. Conform presei internationale, cel putin 16 persoane au fost ranite. Potrivit primelor informatii, este vorba despre un dispozitiv exploziv. Nationalitatea turistilor este necunoscuta momentan. EXPLOZIE puternica la Stockholm. Mai multe persoane au fost ranite - FOTO Atentatul nu a fost revendicat. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. turisti egipt : (sc_adv_out=window.sc ...