BREAKING NEWS! Aterizare de urgenta a unui avion de pasageri cuprins de flacari in Rusia, cu 78 de oameni la bord - VIDEO

Un avion cu 78 de oameni la bord a aterizat in flacari in Rusia, pe aeroportul Seremetievo din Moscova. Incendiul a izbucnit in zbor. Imagini dramatice au fost filmate de martori pe aeroportul Seremetievo din Moscova. Vezi si: Aterizare de urgenta dupa ce un avion Wizz Air a lovit o pasare 78 de oameni erau la bordul aeronavei, un Suhoi Superjet 100 care decolase de la Moscova cu directia Murmansk. In zbor insa a izbucnit incendiul, iar echipajul a decis sa se intoarca si sa aterizeze de urgenta. Flacari uriase devastau avionul la aterizare, in timp ce rula pe pista. Un prim bilant indica un mort si 5 raniti, spune Life News. Pasagerii si echipajul au fost evacuati intr-o operatiune de ...