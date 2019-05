Breaking news! Au aparut ultimele imagini cu Razvan Ciobanu in VIATA! Martorii erau SOCATI de comportamentul lui - VIDEO

razvan ciobanu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); A doua zi de Paste a venit cu o veste trista pentru fanii si prietenii lui Razvan Ciobanu. In varsta de 43 de ani, celebrul designer si-a gasit sfarsitul intr-un accident rutier. Decesul lui Razvan a lasat un gol imens in inima celor care l-au cunoscut, dar si a admiratorilor. Accidentul in care designerul si-a pierdut viata a ingrozit intreaga tara. „Nu bause alcool, in plus, conducea mereu prudent, incet, chiar foarte incet”, au povestit prietenii creatorului de moda! Putini stiu ca designerul a fost jurnalist la inceput. El lucrase la revista VIP, unde se ocupa de pagina de fashion si o facea foarte bine. Drept dovada si evolutia lui ulterioar ...