Breaking news! Au fost afisate repartizarile in invatamantul liceal de stat! La ce liceu din Iasi ai intrat

Rezultatele repartizarii in invatamantul liceal de stat a absolventilor clasei a VIII-a care au sustinut Evaluarea Nationala au fost publicate pe admitere.edu.ro, potrivit unui anunt al Ministerului Educatiei, scrie Mediafax. Rezultatele repartizarii in invatamantul liceal de stat a absolventilor clasei a VIII-a care au sustinut Evaluarea Nationala au fost publicate la ora 08.00 . Astfel, elevii pot afla, vineri, la ce liceu au fost repartizati, accesand urmatorul link: REPARTIZARE LICEU IASI. Urmatoarea etapa se va desfasura in intervalul 15 - 18 iulie 2019, perioada in care va avea loc depunerea dosarelor de inscriere la scolile la care candidatii au fost repartizati. In zilele de 19, 22 si 23 i ...