Breaking news! Audierea lui Gheorghe Dinca a fost oprita. Care este motivul

Gheorghe Dinca google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Audierile monstrului de la Caracal au fost blocate de procurori. Motivul il constituie pregatirea pentru expertiza psihiatrica la care principalul suspect in cazul Caracal va fi supus. Gheorghe Dinca urmeaza sa fie supus expertizei psihiatrice in cursul zilei de maine, conform Romania TV. Acesta a fost supus deja unor teste preliminare. Expertiza va avea loc marti, 8 octombrie 2019, la INML. In urma acestei expertize se va stabili daca Gheorghe Dinca, principalul suspect in cazul crimelor de la Caracal, a avut sau nu discernamant in momentul in care a comis faptele. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. ...