Breaking news! Avion prabusit in Harghita - UPDATE

UPDATE: Avionul cu doua persoane la bord decolase de pe Aeroportul din Targu Mures. Se pare ca este vorba de un avion utilitar folosit la vaccinarea vulpilor din zona in cadrul unui program national de profil. Avionul a fost reperat de autoritati si la acest moment arde. Din fericire, cele doua persoane aflate la bord sunt in viata. Stire initiala: Un avion de mici dimensiuni s-a prabusit in zona Harghita. Avionul cu doua persoane la bord decolase de pe Aeroportul din Targu Mures. Un avion s-a prabusit la putin timp dupa decolare. Nu exista supravietuitori Stire in curs de actualizare