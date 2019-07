Breaking news! Biroul Permanent National a decis. Viorica Dancila, candidatul la prezidentiale

viorica dancila google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Premierul si liderul PSD, Viorica Dancila, a fost desemnata de Comitetul Executiv al partidului drept candidat la alegerile prezidentiale din aceasta toamna. In cadrul Biroul Permanent Nationala fost un vot masiv pentru Viorica Dancila, doar doua persoane votand impotriva. Hotararea urmeaza sa fie validata in sedinta Comitetului Executiv al partidului, urmand a fi oficializata in cadrul Congresului PSD din data de 3 august. Viorica Dancila: „Nu cred ca ALDE va iesi de la guvernare” Conducerea PSD s-a reunit astazi, la Palatul Parlamentului, pentru a decide candidatul partidului la alegerile prezidentiale, care urmeaza sa fie validat de catre Congres pe 3 august. ...