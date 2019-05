Breaking news! Calin Popescu Tariceanu si-a anuntat candidatura la prezidentiale

Calin Popescu Tariceanu1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedintele Aliantei Liberalilor si Democratilor (ALDE), Calin Popescu Tariceanu, le-a cerut, sambata, la Botosani, membrilor formatiunii pe care o conduce sa arate, prin rezultatul alegerilor europarlamentare, ca ALDE este o forta, astfel incat el sa aiba sanse la alegerile prezidentiale. Calin Popescu Tariceanu, despre suspendarea lui Iohannis: 'Nu e o jucarica "Daca vreti sa obtinem un rezultat bun la prezidentiale, daca vreti ca eu sa am o sansa reala in cursa prezidentiala si daca vreti ca la anul sa aveti cat mai multi reprezentanti in structurile de putere locale, la nivelul Consiliului Judetean presedinte, vicepresedinte, consilieri judeteni, la primarii primari si consilie ...