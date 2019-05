BREAKING NEWS! Care e starea de sanatate a militarilor raniti in Afganistan

militari romani afganistan google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Patru dintre militarii raniti in Afganistan, vineri, din Batalionul 300 Protectia Fortei "Sfantul Andrei", au fost externati, anunta Ministerul Apararii Nationale intr-un comunicat transmis, sambata, AGERPRES. Astfel, plutonierul Rusu Marian, caporalii clasa a II-a Stefan Florin-Laurentiu si Apetroaie Petrica si fruntasul Petcu Nicolae au fost externati in decursul aceleiasi zile. Toti pacientii externati isi continua tratamentul si recuperarea, acestia aflandu-se deja in grija echipei medicale romanesti. Potrivit sursei citate, caporalul clasa a II-a Anton Florin se afla in continuare internat la Spitalul Militar de tip Rol III din Baza Aeriana Kandahar pentru tratament de specia ...