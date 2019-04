BREAKING NEWS! Catedrala ”Notre Dame” din Paris, cuprinsa de flacari - FOTO

Notre Dame google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un incediu a fost raportat luni seara, la catedrala ”Notre Dame” din Paris. Imaginile arata ca un incendiu mare a cuprins partea superioara a catedralei. O operatiune importanta a fost in curs de desfasurare, au adaugat ofiterii de pompieri, in timp ce un purtator de cuvant al primariei a declarat pe Twitter ca zona a fost lichidata. Functionarii de la Paris au declarat ca focul ar putea fi legat de lucrarile de renovare efectuate la catedrala. Se intampla dupa ce biserica Sfantului Sulpice din Franta, folosita in filmele lui Thriller "Dan Da Vinci Code" a lui Dan Brown, a luat foc in martie. Pompierii au reusit sa aduca focul sub control si nimeni nu a fost ranit ...