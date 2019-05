Breaking news! Ce se intampla cu sectiile de votare din straintate! Anunt de ultima ora 

Sectii de vot google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunta ca au fost modificate adresele a noua sectii de votare din strainatate, unde vor fi organizate alegerile pentru Parlamentul European si referendumul national din 26 mai 2019, decizia fiind luata in urma aparitiei unor situatii neprevazute sau a unor cauze de natura obiectiva, oonform News.ro. MAE a precizat sambata, printr-un comunicat, ca numarul sectiilor de votare ramane acelasi, si anume 441. “Numarul total al sectiilor de votare care vor fi organizate in strainatate ramane acelasi, 441, membrii Corpului Diplomatic si Consular identificand in timp util spatii necesare mutarii unor sectii de votare, in mare parte ca urmare a unor decizii de ultima ora ...