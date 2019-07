Breaking news! CEx a decis. Intra in cursa pentru prezidentiale cu Viorica Dancila

dancila fb google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); CEx a votat ca Viorica Dancila sa fie candidatul PSD la prezidentiale. Doar doua voturi au fost impotriva liderului social-democrat, in rest toti membrii Comitetului Executiv au fost de acord ca Viorica Dancila sa intre in cursa pentru Cotroceni in aceasta toamna. Breaking news! Biroul Permanent National a decis. Viorica Dancila, candidatul la prezidentiale Conducerea PSD s-a reunit astazi, la Palatul Parlamentului, pentru a decide candidatul partidului la alegerile prezidentiale, care urmeaza sa fie validat de catre Congres pe 3 august. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. cex ...