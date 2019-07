Breaking news! CEx a decis. Viorica Dancila, candidatul la prezidentiale

viorica dancila google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Premierul si liderul PSD, Viorica Dancila, a fost desemnata de Comitetul Executiv al partidului drept candidat la alegerile prezidentiale din aceasta toamna. In cadrul CEX a fost un vot masiv pentru Viorica Dancila, doar o singura persoana votand impotriva. Viorica Dancila: „Nu cred ca ALDE va iesi de la guvernare” Candidatura Vioricai Dancila va fi oficializata in cadrul Congresului PSD din data de 3 august. Stire in curs de actuializare. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. viorica dancila desemnata comitetul executiv ...