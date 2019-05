Breaking news! Cinci militari romani au fost raniti in Afganistan! Masina a fost atacata

MRAP google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cinci militari din Batalionul 300 Protectia Fortei "Sfantul Andrei", care se afla in misiune in Afganistan, au fost raniti vineri, 24 mai, in jurul orei 12.30, ora Romaniei, in timp ce executau o misiune de patrulare mixta impreuna cu militari americani, in zona de responsabilitate, informeaza MApN. Pe timpul executarii misiunii, masina de lupta de tip MRAP in care se aflau militarii a fost atacata cu un dispozitiv exploziv improvizat. Militarilor li s-a acordat primul ajutor si au fost evacuati pe cale aeriana la Spitalul Militar ROL III din Baza Aeriana Kandahar. Cei cinci militari sunt constienti si starea lor de sanatate este stabila. Detalii cu privire la identitatea militarilor implic ...