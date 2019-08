Breaking news! Cod ROSU de tornada! Ce judete sunt avertizate

Cod ROSU de tornada google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Meteorologii au emis, sambata, o avertizare Cod rosu de vant puternic cu aspect de tornada in mai multe localitati din judetele Constanta si Tulcea, valabila pana la ora 14.20. Potrivit ANM, sunt vizate localitatile Cogealac, Mihai Viteazu, Istria, Fantanele din judetul Constanta, si Baia, Ceamurlia de Jos, Beidaud din judetul Tulcea. Prognoza ANM pentru luna august! Ce spun expertii Meteorologii anunta ca in aceste zone se vor semnala intensificari puternice ale vantului cu aspect tornadic, cu rafale de peste 80-100 km/h, averse torentiale din care se vor cumula 40-50 l/mp, frecvente descarcari electrice si grindina de medii dimensiuni. Avertizarea este in vigoare pana la ora 14.20. ...