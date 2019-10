BREAKING NEWS! Completul de judecatori care l-a condamnat Liviu Dragnea ar putea fi considerat ILEGAL

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Curtea de Apel Bucuresti a anulat hotararea Sectiei pentru judecatori a CSM prin care a fost stabilita componenta completurilor de cinci judecatori de la ICCJ. Daca decizia ramane definitiva, completul de cinci judecatori care l-a condamnat pe Liviu Dragnea ar fi considerat ilegal. Dragnea ar putea face contestatie in anulare si, dupa modelul Udrea sau Bica, ar putea obtine si el rejudecarea apelului. Liviu Dragnea, audiat in calitate de martor - UPDATE Liviu Dragnea ar mai putea cere judecarea dosarului de la zero, intrucat sentinta de condamnare de la fond nu a fost data de un complet de trei judecatori specializati pe coruptie, asa cum a decis CCR. Va amintim ca Inalta Curte de Casatie si Justitie l-a condamnat pe 27 mai pe L ...