BREAKING NEWS! Coreea de Nord a lansat RACHETE spre Japonia

Coreea de Nord a lansat miercuri doua proiectile neidentificate in directia Marii Japoniei, potrivit Statului Major al Armatei (JCS) din Coreea de Sud, citat de CNN si Reuters. Potrivit analistilor, cele doua proiectile sunt, cel mai probabil, rachete cu raza scurta de actiune. Testul Phenianului este primul de acest tip dupa ce presedintele american, Donald Trump si omologul sau nord-coreean, Kim Jong-un, au convenit sa discute din nou despre denuclearizarea Peninsulei Coreene. Proiectilele au fost lansate din apropierea orasului Wonsan, aflat in estul tarii. Acestea au parcurs aproximativ 430 de kilometri si au atins o altitudine de 50 de kilometri, inainte de a se prabusi in Marea Japoniei, ...