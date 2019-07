Breaking news! Criminalul din Faget a fost prins! Unde l-au gasit autoritatile - VIDEO

criminal din Faget google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Tanarul care a ucis un barbat si a ranit alte cinci, miercuri, in zona orasului Faget, a fost prins de catre politisti joi dimineata intr-o masina, in apropiere de locuinta sa, individul neopunand rezistenta, transmite corespondentul MEDIAFAX. Potrivit unor surse judiciare, Ionel Boldea a fost prins de catre politisti joi dimineata, in jurul orei 02.00. Autorul crimei din Faget a fost depistat intr-o masina, in apropiere de locuinta sa din satul Bichigi. Oamenii legii nu au fost nevoiti sa foloseasca armamentul din dotare pentru imobilizarea lui, pentru ca barbatul de 33 de ani nu a opus rezistenta. Tanarul urmeaza sa fie dus la sediul Politiei din orasul Faget pentru a fi audiat. Un tanar in var ...