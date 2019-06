Breaking news! Criminalul politistului din Timis a fost externat si dus in arest

Criminalul politistului din Timis google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Marcel Ionel Lepa, barbatul care l-a impuscat mortal pe politistul Cristian Amariei, urmeaza sa fie externat, in scurt timp, anunta Antena3. Acesta va fi dus in arestul IPJ Timis. Lepa a fost operat la Spitalul Municipal Timisoara, marti, sub supravegherea trupelor speciale de la SIAS. Noi informatii in legatura cu criminalul din Timis! Prietenii lui ar fi sunat la ambulanta si ar fi cerut calmante ''Pacientul a ajuns la noi intr-o stare stabila, ranile provocate de cele doua proiectile care au ajuns in corpul sau nu au afectat nervi sau vase de sange sau organe care sa pericliteze starea de sanatate. Ambele cartuse au penetrat unul mana, altul toracele, fara orificiu de ies ...