Breaking news! Cristian Boureanu, condamnat definitiv la inchisoare

Cristian Boureanu a fost condamnat la un an si noua luni de inchisoare cu suspendare in dosarul de ultraj. Decizia instantei este definitiva. In iunie 2017, masina in care se afla fostul deputat a fost trasa pe dreapta de un echipaj de politie. Desi nu era sofer, Boureanu a inceput sa se dea in spectacol. Iar la un moment dat s-a apropiat de agentul de politie Ovidiu Andrei, l-a amenintat ca il lasa fara slujba si a incercat sa il loveasca cu genunchiul. Imediat politistul a ripostat si l-a facut knock out pe fostul parlamentar. Scene de senzatie au fost si ulterior la sectia de politie unde fostul politician s-a dat in spectacol, a cantat si a facut yoga. Boureanu l-a acuzat pe agent de vatamare ...