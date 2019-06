BREAKING NEWS! Declaratia lui Vladimir Putin despre situatia din Republica Moldova: Il vom SUSTINE

Vladimir Putin si Igor Dodon google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Puterea in Republica Moldova a fost, in totalmente, uzurpata de oligarhi. Ceea ce face acum Igor Dodon si oponentii sai cu care a format o coalitie temporara, este un pas catre construirea unui unui stat civilizat si modern. Declaratia apartine presedintelui rus, Vladimir Putin, si a fost facuta in cadrul unei emisiuni. Criza in Republica Moldova. Mesajul lui Igor Dodon: Mai bine demisionati, nu trebuie sa fiti complicii uzurpatorilor „Puterea in R. Moldova a fost, in totalmente, uzurpata de oligarhi, care au acaparat toate institutiile de stat. Absolut toate, sfera apararii, Parlamentul, toate. Ceea ce face acum Igor Dodon si oponentii sai cu care a format o coalitie tempor ...