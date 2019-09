Breaking news! Deputatul iesean Camelia Gavrila, propus Ministrul Educatiei. Ce alte nominalizari a mai facut premierul

Camelia Gavrila google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Viorica Dancila face declaratii referitoare la soarta guvernarii. Ce solutii a gasit premierul pentru deblocarea crizei. Deputatul iesean Camelia Gavrila, nominalizata pentru Ministerul Educatiei. ''In calitate de premier am decis sa nominalizez reprezentanti ai ALDE pentru portofoliile ramase vacante in urma demisiilor de la finalul lunii august. Am toata aprecierea pentru acei membri ai ALDE care au inteles ca Romania are nevoie de stabilitate si dincolo de interesul personal, sau de miza politica, importante sunt Romania si romanii si au decis sa respecte votul romanilor. E important sa continuam guvernarea pentru a asigura stabilitate, sa ne mobilizam pentru consolidarea imaginii romaniei ...