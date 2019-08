Breaking news! Descoperire de ultima ora. Telefonul Alexandrei Macesanu a fost gasit

alexandra 112 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Telefonul Alexandrei Macesanu a fost gasit in parcul din Caracal. Acolo a fost gasita si cartela telefonica. Telefonul si cartela au fost separate si aruncate in locuri diferite in parc. Se pare ca Gheorghe Dinca ar fi aratat unde a aruncat obiectele. El ar fi fost dus in parcul din oras. Pe de alta parte, singurele probe care arata ca Alexandra Macesanu a fost in casa groazei sunt telefonul de pe care a sunat la 112 si care a fost gasit in una dintre incaperi si un cercel al acesteia care a fost descoperit de anchetatori in masina lui Gheorghe Dinca. Breaking news! FBI se implica in cazul de la Caracal? - SURSE Rezultatele testelor ADN ar putea aduce un element foarte puternic in cazul impotriva suspe ...