BREAKING NEWS! Dezbaterea motiunii ce-l viza pe Tudorel Toader, amanats pana dupa Sabatorile Pascale

Dezbaterea motiunii care il viza pe Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a fost amanata astazi de Senat pana dupa Sarbatorile Pascale. Astfel, motiunea urmeaza a vi dezbatuta de-abia pe data de 6 mai. Tudorel Toader, despre motiune: Este posibila orice varianta pe care o prevede Constitutia "Ssper ca-mi fac treaba pana in ultimul moment ca ministru. Este un principiu care spune ca trebuie asigurata continuitatea activitatii autoritatii, nu-i posibil asa ceva sa inchizi biroul ca am auzit ca ma remaniaza, trebuie proces verbal, predare - primire catre noul ministru, in final sigiliu si la gara, cum se spune. Am luat in calcul ambele variante - schimbare sau demisie. Sunt toate caile posibile", a spus Tudorel Toade ...