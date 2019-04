Breaking news. Directorul general al Companiei Nationale Loteria Romana, Ovidiu Portariuc a demisionat

loteria romana 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ovidiu Portariuc, directorul general al Companiei Nationale Loteria Romana a demisionat, astazi, din functie, mandatul fiind depus in fata membrilor Consiliului de Administratie al companiei. „Din motive strict personale, nu mai pot continua in aceasta pozitie', a declarat, pentru Agerpres Ovidiu Portariuc. Potrivit acestuia, mandatul sau, incredintat in 2017, a fost unul provizoriu si a avut ca scop „stabilizarea economico-financiara a companiei Loteria Romana si implementarea unui nou sistem loteristic'. „Ambele obiective au fost atinse. Am terminat anul 2018 cu un profit in crestere cu 40% fata de anul 2017, aducand un plus de zece milioane de euro la bugetul de stat', ...