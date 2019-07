Breaking news! Directorul STS, Ionel Vasilca, a demisionat

Ionel Vasilca seful STS google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Directorul STS, Ionel Vasilca a anuntat, astazi, ca a inaintat presedintelui Klaus Iohannis demisia sa din functie, pentru a nu afecta prestigiul institutiei. „Doresc sa va informez ca, incepand cu data de 29 iulie 2019, am inaintat Presedintelui Romaniei demisia mea din functia de director al Serviciului de Telecomunicatii Speciale. Fac precizarea ca demisia nu a fost depusa ca urmare a existentei unei sincope, inadvertente sau ca umare a celei mai mici umbre de vinovatie in exercitarea functiei de preluare si localizare a apelurilor de urgenta 112 de catre STS, a neglijentei mele in serviciu, a tratarii superficiale sau a neasumarii responsabilitatilor care privesc datoria mea si a tutu ...