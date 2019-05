Breaking news! Doi militari romani au fost raniti in Afganistan! Iata ce s-a intamplat

Militari romani in Afganistan google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Momente grele pentru doi militari romani aflati in teatrul de operatiuni din Afganistan. Datorita faptului ca masina in care se aflau s-a rasturnat, acestia au fost raniti. Momentan MApN nu a explicat care a fost motivul pentru care vehiculul s-a rasturnat. Militarii aduna gunoaiele iar asistatii social trandavesc in carciumi si puscariasii domnesc in inchisori! Militarii romani, un caporal si un fruntas s-au rasturnat cu masina in timpul unor misiuni de patrulare. Totul s-a intamplat in jurul orei locale 2.00. Cei doi se afla in prezenten internati la spitalul militar de la baza aeriana din Kandahar. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si ...