BREAKING NEWS! Elena Udrea a plecat din Costa Rica

Elena Udrea a plecat din Costa Rica si s-ar putea intoarce in Romania. Elena Udrea s-a urcat in avion alaturi de mama sa, dar si de fiica ei de doar cateva luni. Zilele trecute iubitul sau, Adrian Alexandrov, spunea ca isi doresc sa faca in asa fel incat sa vina in Romania si sa isi boteze fetita, pentru ca acest eveniment nu a avut inca loc. Vezi si: Ce i-a adus familia lui Radu Mazare de ziua lui Potrivit informatiilor prezentate la Antena 3, Elena Udrea se afla deja in Europa. Aceasta a zburat la clasa economic. Deocamdata nu este sigur ca Elena Udrea are ca destinatie finala Romania.