BREAKING NEWS! Elicopter prabusit peste o cladire din centrul Manhattanului

New York google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un elicopter sa prabusit intr-o cladire din centrul Manhattanului, au declarat autoritatile luni. Intr-un tweet , Departamentul de Pompieri din New York (FDNY) a spus: "Membrii FDNY opereaza pe scena la 787 7th Avenue in Manhattan, aterizarea cu elicopterul". Vezi si: Sfarsit tragic pentru un tanar iesean in Germania! A murit intr-un accident rutier Oficialii Autoritatii Aviatiei Federale (FAA) au confirmat incidentul catre mai multe puncte de stiri. Politia a scris pe Twitter un consilier si a cerut oamenilor sa evite zona. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. elicopter ...