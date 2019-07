Breaking news! Expertiza a demonstrat ca cercelul gasit in masina lui Dinca era al Alexandrei - FOTO

alexandra criminal google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Rezultate de ultima ora in cazul cercetarilor de la Caracal. Dupa ce ieri anchetatorii au gasit un cercel in masina lui Gheorghe Dinca, suspectat ca ar fi ucis-o pe tanara Alexandra Macesanu, anchetatorii au trimis cercelul la testari. Specialistii au demonstrat ca ADN -ul de pe cercel apartine tinerei. Mai mult, si parintii fetei au recunoscut bijuteria. Gheorghe Dinca va fi dus din nou la Casa Grozei. Vezi de ce Apar noi probe in cazul crimei oribile de la Caracal. Toate indiciile par sa conduca spre ipoteza ca Alexandra a fost arsa de Gheorghe Dinca. Oamenii legii au demonstrat ca apelurile facute de fata la 112 au provenit de pe telefonul suspectului. Anchetatorii au gasit si o valiza cu haine ...