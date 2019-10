BREAKING NEWS! Felix Banila DEMISIONEAZA de la conducerea DIICOT

Felix Banila 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Felix Banila a demisionat din functia de procuror-sef al DIICOT. Anuntul vine la doua zile dupa ce presedintele Klaus Iohannis i-a cerut demisia din functie. "Urmare a solicitarii Presedintelui Romaniei, prin declaratie de presa, in seara zilei de 30.09.2019 si a comunicatului procurorului sef D.I.I.C.O.T. din data de 01.10.2019, procurorul sef D.I.I.C.O.T. aduce la cunostinta publica urmatoarele: Desi am convingerea ca nu am esuat in indeplinirea atributiilor conferite de lege in calitate de procuror sef al D.I.I.C.O.T., iar speta ”Caracal” nu depaseste nivelul priceperii mele si al aptitudinii solutionarii ei de catre ai mei colegi; In urma discutiilor purtate cu Procurorul ...