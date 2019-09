BREAKING NEWS! Fetita agresata la Iasi si-ar fi RECUNOSCUT agresorul: Este olandezul! - SURSE

cetetan olandez google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Conform unor surse judiciare, fetita agresata in judetul Iasi in anul 2016 si-ar fi recunoscut agresorul. Dupa ce mai multe persoane i-ar fi aratat poze cu pedofilul criminal. Fetei i-au fost aratate mai multe portrete de fata cu psihologul si un anchetator. Din aproximativ 20 de imagini pe care fata le-a vizualizat, a recunoscut poza olandezului. Jurnalistii Cotidianului Buna Ziua Iasi au prezentat in PREMIERA, informatii precum ca pedofilul olandez ar fi facut si victime la Iasi. DETALII AICI===> EXCLUSIVITATE NATIONALA! Avem IMAGINI video! Olandezul pedofil care a ucis la Dambovita a facut o victima si la Iasi! A luat o fetita si a agresat-o SEXUAL! FOTO, VIDEO Da ...