BREAKING NEWS! Fiul lui Andrei Plesu a fost plasat sub CONTROL JUDICIAR

Andrei Plesu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Contestatia DIICOT la masura de plasare sub control judiciar a lui Mihai Plesu a fost respinsa de magistratii de la Curtea de Apel Iasi, in contextul in care procurorii solicitasera arestarea preventiva a acestuia pentru trafic de droguri de mare risc. Decizia survine ca urmare a contestatiei depuse in urma cu o saptamana de procurorii DIICOT, care au cerut arestarea preventiva a lui Mihai Plesu pentru 30 de zile. Vezi si: Exclusiv! Tradare la nivel inalt in dosarul DIICOT, care l-a vizat pe fiul lui Andrei Plesu! Interceptari din timpul ANCHETEI! Secretele care au aruncat in aer TOTUL! FOTO, VIDEO "Am criticat sustinerile procurorului din contestatie aducand ca principal argument ...