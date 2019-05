Breaking news! Florian Walter amenintat cu moartea inainte de deces

Florian Walter google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Florian Walter amenintat cu moartea inainte de deces. Amintim ca, omul de afaceri Florian Walter a murit, duminica seara, in spitalul Floreasca, unde era internat de joi, cand suferise un atac cerebral. Fostul finantator al echipelor Dinamo, Universitatea Cluj si Petrolul Ploiesti a fost operat de urgenta si se afla la terapie intensiva, in coma, tinut in viata de aparate. In 2010, omul de afaceri in varsta de 56 de ani fusese operat pentru probleme cardiace, iar in octombrie 2015 a suferit un preinfarct. Afaceristul a avut probleme cu legea. Patronul Romprest a fost acuzat de un prejudiciu de 4,5 milioane de euro adus bugetului de stat, produs in perioada 2013 - 2014. In 2015 a fost dat in urmarire i ...