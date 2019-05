BREAKING NEWS! Focuri de ARMA intr-o sectie de votare! O persoana a ajuns la spital

sectie de votare google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Focuri de arma la o sectie de votare din judetul Vaslui. Conform bzv.ro, o persoana a ajuns la spital , iar alta pe mana politistilor in seara zilei de duminica spre luni, 27 mai, asta dupa ce politistul care supraveghea o sectie de votare a fost nevoit sa traga focuri de arma pentru a soma agresorul sa se calmeze . Totul s-a petrecut intr-o sectie de votare din localitatea vasluiana Ghermanesti, comuna Banca. Dupa un conflict verbal care s-a declansat in curtea sectiei de votare, agresorul a devenit violent, lovindu-l pe paznic . Scandalagiul a spart mai multe geamuri ale sectiei de votare in incercarea de a patrunde in sectie . Agentul de paza a fost nevoit sa traga focuri de avertisment pentru ...