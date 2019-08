Breaking news! Focuri de arma intr-un market din SUA! Se vorbeste de existenta a mai multor atacatori

Focuri de arma intr un market google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Mai multe focuri de arma au fost auzite intr-o galerie comerciala din Texas, a transmis sambata politia din orasul El Paso, in sudul SUA, facand apel la populatie sa se tina la distanta, relateaza AFP, conform agerpres.ro. "Alerta de focuri de arma. Nu va apropiati de galeria comerciala Cielo Vista", a scris politia pe Twitter la 17.00 GMT. O ora mai tarziu, politia a precizat ca situatia era in continuare "in desfasurare". "Am primit mai multe informatii privind prezenta mai multor atacatori", a adaugat politia. Conform presei locale, focurile de arma au avut loc intr-un supermarket Walmart. In SUA au loc deseori atacuri armate. Mar ...