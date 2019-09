Breaking news! Gabi Balint a facut INFARCT. In ce stare se afla acum fostul fotbalist

gabi balint a facut infarct in aceste momente e supus unei interventii chirurgicale google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Fostul international si castigator al Cupei Campionilor Europeni cu Steaua, Gabi Balint, a suferit un infarct in cursul zilei de sambata si este supus in aceste momente unei interventii chirurgicale la Spitalul Fundeni din Bucuresti, anunta sport.ro. Gavril Pele Balint (56 de ani) a inceput fotbalul la Gloria Bistrita, iar in 1979 a facut pasul la Steaua, formatie la care a petrecut zece sezoane si la care a cunoscut gustul performantei. Cinci titluri de campion, trei Cupe ale Romaniei, Cupa Campionilor Europeni si Supercupa Europei sunt trofeele pe care si le-a trecut Balint in CV alaturi de bucuresteni. In 1989, ”militarii&rdq ...