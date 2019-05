Breaking news! George Maior, rechemat din SUA

george maior google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O informatie de ultima ora, ministrul de Eexterne, Teodor Melescanu, a trimis la Cotroceni cererea de rechemare in tara a lui George Maior, actual ambasador al Romaniei in SUA. „Delimitarea institutionala fata de declaratiile domnului Maior este determinata de faptul ca domnia sa nu recunoaste raportul adoptat de Comisia pentru controlul Serviciului Roman de Informatii a Parlamentului Romaniei si se refera la acesta ca fiind un text asumat de o parte a membrilor Comisiei", arata un comunicat al MAE. Claudiu Manda il deconspira pe George Maior: A incercat sa preia controlul Realitatea TV George Maior este unul dintre principalii semnatari ai protocoalelor, care au functionat in perioada in ca ...