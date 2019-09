Breaking news! Gheorghe Dinca, adus la Bucuresti, la arestul central

dinca google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Criminalul de la Caracal, Gheorghe Dinca este adus in aceasta dimineata la Bucuresti, la arestul central al DIICOT, unde i s-a pregatit deja o celula. Gheorghe Dinca paraseste arestul din Slatina la 35 de zile de la momentul in care politistii au descins in curtea sa din Caracal. Rasturnare de situatie in cazul Caracal. Gheorghe Dinca, la detectorul de minciuni El va fi dus la Bucuresti, la arestul central, unde va fi supus si unui test cu detectorul de minciuni. Continua audierile la DIICOT, iar surse din ancheta spun ca este posibil ca familia Luizei sa fie aduse la audieri in capitala. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. ...