BREAKING NEWS! Gheorghe Dinca, MUTAT din arestul Central la Spitalul Penitenciar Jilava

Gheorghe Dinca a fost mutat din arestul central. In cursul acestei zile, inculpatul Dinca Gheorghe a fost transferat din Arestul Central in Spitalul Penitenciar Jilava, pentru efectuarea unor masuri procedurale dispuse in cazul anchetei penale. Noi DEZVALUIRI in cazul Caracal. Ce facea menajera lui Gheorghe Dinca Ieri, in spatiul public aparea informatia conform careia Dinca ar avea tendinte sinucigase si le-a cerut anchetatorilor sa ramana singur in celula. anchetatorii nu l-au scapat din ochi nicio secunda pentru a se asigura ca acesta nu recurge la niciun gest necugetat.