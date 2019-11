Breaking News! Gheorghe Dinca si-a schimbat declaratiile! Cum le-ar fi omorat, de fapt, pe Luiza Melencu si Alexandra Macesanu

Gheorghe Dinca, principalul suspect in cazul Caracal, si-a schimbat declaratiile. La audierile care au avut loc in ultimele zile, ela recunoscut ca le-a omorat intentionat pe Luiza Melencu si pe Alexandra Macesanu.

Dat fiind noile informatii, procurorii vor schimba incadrarea juridica a faptei din lovituri cauzatoare de moarte in omor calificat.

Gheorghe Dinca a recunoscut in fata anchetatorilor ca timp de cinci luni a mintit atunci cand a spus ca Alexandra Macesanu a murit accidental, dupa ce a lovit-o cu pumnul in momentul in care a prins-o vorbind la telefon.

Fata a fost omorata intentionat de Dinca, in bataie, intr-un acces de furie, dupa ce adolescenta reusise sa puna mana pe telefon.

Criminalul a marturisit ca si „prima fata” a avut parte de aceeasi soarta. Luiza Melencu, potrivit declaratiilor lui Dinca, a fost ucisa in bataie, intr-o criza de nervi a ucigasului, fiindca adolescenta insista sa fie lasata sa plece.

Criminalul le-a mai spus anchetatorilor ca „dorea s-o mai tina”, desi Luiza Melencu fusese violata in mod repetat, atat de catre el, cat si de catre complicele Stefan Risipiceanu, barbatul arestat in cursul zilei de miercuri, 27 noiembrie.

Odata cu recunoasterea crimei, procurorii il pot acuza acum pe Gheorghe Dinca de omor calificat prin cruzimi, o fapta mult mai grava pentru care Codul Penal in vigoare prevede inchisoare pe viata.

Pana acum, din lipsa de probe, incadrarea juridica era pentru lovituri cauzatoare de moarte, iar pedeapsa prevazuta de lege pentru acest gen de fapta este intre 6 si 12 ani de inchisoare.

Pentru celelalte fapte de care este acuzat Gheroghe Dinca, viol, lipsire de libertate si profanare de cadavre, pedepsele sunt de pana la 12 ani de inchisoare.

In Romania, pedepsele nu se cumuleaza. La finalul procesului, ramane in vigoare pedeapsa cea mai mare la care se adauga o fractie din celelalte, astfel ca Dinca avea toate sansele sa fie condamnat la cel mult 15 ani de inchisoare. Pentru ca este varstnic si are peste 60 de ani, Gheorghe Dinca ar fi putut iesi din penitenciar dupa ce executa cel putin trei patrimi din pedeapsa.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.