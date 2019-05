Breaking news! Guvernul reinvie Institutul Cantacuzino

Institutul Cantacuzino google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministerul Apararii anunta, vineri, a lansat procedura de ocupare, prin concurs, a peste 100 de posturi de cercetatori, medici, biologi, biochimisti, farmacisti si ingineri in cadrul Institutului de Cercetare „Cantacuzino”. „Ministerul Apararii Nationale anunta demararea procedurilor de ocupare prin concurs a peste 100 de posturi de cercetatori, medici, biologi, biochimisti, farmacisti si ingineri in cadrul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militara „Cantacuzino”. Aceste posturi au fost prevazute in baza strategiei de dezvoltare si relansare a Institutului, aprobata de la inceputul acestui an de ministrul apararii nationale, Gabriel Les”, s ...